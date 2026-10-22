В Киеве из-за затруднений движения на Южном мосту запустят дополнительные рейсы Kyiv City Express — появилось расписание
Киев • УНН
УЗ назначила дополнительные рейсы Kyiv City Express через Северный и Дарницкий мосты. Интервалы между рейсами с правого берега сократят до 15 минут.
Из-за осложнения движения по столичному Южному мосту назначили дополнительные рейсы Kyiv City Express, передает УНН со ссылкой на «Укрзалізницю».
Детали
Как сообщили в УЗ, дополнительные поезда будут курсировать полукольцом Киев-Демиевский — Выдубичи — Березняки — Дарница — Русановка — Левобережная — Никольская Слободка — Воскресенка — Радужный — Почайна и обратно. Таким образом, киевляне получат дополнительное сообщение по обоим мостам — Дарницкому и Северному.
Первый дополнительный рейс от Почайны (пересадка с Синей ветки метро) в направлении Троещины отправится в 16:56, а от Выдубичей (пересадка с зеленой ветки метро) в направлении Березняков — в 18:02.
Таким образом, начиная с 16:40, интервалы между рейсами с правого берега на левый будут составлять от 15 минут.
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Расписание дополнительных рейсов на 22 октября:
➡️Д20 Почайна (16:56) — Дарница (17:31) — Киев-Демиевский (17:45)
➡️Д21 Киев-Демиевский (17:58) — Дарница (18:22) — Почайна (18:47)
➡️Д22 Почайна (18:56) — Дарница (19:31) — Киев-Демиевский (19:45)
➡️Д23 Киев-Демиевский (19:58) — Дарница (20:22) — Почайна 20:47)
➡️Б15 Дарница — Почайна — Святошин курсирует со станции Дарница с задержкой 54 мин.
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