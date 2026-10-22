Станцию метро "Черниговская" в Киеве частично откроют 23 октября
Киев • УНН
В Киеве 23 октября откроют вестибюль станции «Черниговская» в направлении «Дарницы». Выход к станции «Лесная» остаётся закрытым.
В Киеве после последствий массированной атаки рф возобновляет работу станция метро "Черниговская" на "красной" линии на левом берегу — частично и с 23 октября. Об этом сообщили в КГГА 22 октября, пишет УНН.
23 октября на станции метро "Черниговская" возобновит работу вестибюль № 1 — выход в направлении станции "Дарница"
Вестибюль, как отмечается, будет работать для пассажиров с 5:31 до 23:27.
"В то же время вестибюль № 2, в направлении станции метро "Лесная", пока остается закрытым для пассажиров", — отметили в КГГА.
Напомним
Во время ночного массированного вражеского обстрела столицы 19 октября была повреждена станция "Черниговская". Были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции. Также были повреждены пути, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением.
Работу "красная" ветка метро частично возобновила утром 20 октября.