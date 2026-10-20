Київське метро відновило рух на "червоній" лінії після обстрілу 19 жовтня

Вранці 20 жовтня поїзди на "червоній" лінії столичного метрополітену знову курсують між станціями "Академмістечко" та "Лісова", також станція "Лісова" відновила роботу у звичайному режимі. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Водночас станція метро "Чернігівська" тимчасово не працює для пасажирських перевезень. Про відновлення її роботи буде повідомлено згодом. Наразі поїзди проїжджають повз неї без зупинки.

Додатково

Під час нічного масованого обстрілу 19 жовтня столиці зазнала пошкоджень станція "Чернігівська". Було пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції. Також було пошкоджено колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

На ділянці працювало понад 70 фахівців різних профільних служб "Київського метрополітену" аби якомога швидше ліквідувати наслідки масованого обстрілу - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У застосунку "Повітряна тривога" з’явилась карта орієнтовного руху ворожих дронів та ракет. Водночас дана карта показує орієнтовний, а не точний рух ворожих цілей. Під час тривоги слід негайно пройти в укриття.