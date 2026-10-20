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The Washington Post

Киевское метро восстановило движение на "красной" линии после обстрела 19 октября

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Поезда снова курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная". "Черниговская" остается закрытой из-за повреждений после обстрела.

Киевское метро восстановило движение на "красной" линии после обстрела 19 октября

Утром 20 октября поезда на "красной" линии столичного метрополитена снова курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", также станция "Лесная" возобновила работу в обычном режиме. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

В то же время станция метро "Черниговская" временно не работает для пассажирских перевозок. О возобновлении ее работы будет сообщено позже. В настоящее время поезда проезжают мимо нее без остановки.

Дополнительно

Во время ночного массированного обстрела столицы 19 октября станция "Черниговская" получила повреждения. Были повреждены витражные окна, платформа и фасад станции. Также были повреждены пути, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением.

На участке работали более 70 специалистов различных профильных служб "Киевского метрополитена", чтобы как можно скорее ликвидировать последствия массированного обстрела

- говорится в сообщении.

Напомним

В приложении "Воздушная тревога" появилась карта ориентировочного движения вражеских дронов и ракет. В то же время эта карта показывает ориентировочное, а не точное движение вражеских целей. Во время тревоги следует немедленно пройти в укрытие.

Евгений Устименко

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Воздушная тревога
Война в Украине
Киевский метрополитен
Киевская городская государственная администрация