У застосунку "Повітряна тривога" з’явилася карта руху дронів і ракет - Корецький
Київ • УНН
Водночас дана карта показує орієнтовний, а не точний рух ворожих цілей. Під час тривоги слід негайно пройти в укриття.
У застосунку "Повітряна тривога" з’явилась карта орієнтовного руху ворожих дронів та ракет. Це спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Повітряних сил Збройних сил України та українських ІТ-компаній, повідомив очільник уряду Сергій Корецький, передає УНН.
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Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах
Також Корецький зазначив, що дана карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі. Він додав: у разі оголошення тривоги необхідно одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України ухвалив зміни, які адаптують роботу держави, економіки та інфраструктури до нової тактики російського терору. Зокрема, розділяються сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки на жовтий та червоний, а у Києві пропонується переглянути час комендантської години та руху метро.