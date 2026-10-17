В приложении "Воздушная тревога" появилась карта движения дронов и ракет — Корецкий
Киев • УНН
В то же время эта карта показывает ориентировочное, а не точное движение вражеских целей. Во время тревоги следует немедленно пройти в укрытие.
В приложении "Воздушная тревога" появилась карта ориентировочного движения вражеских дронов и ракет. Это совместный проект Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны, Воздушных сил Вооружённых сил Украины и украинских IT-компаний, сообщил глава правительства Сергей Корецкий, передаёт УНН.
Подробности
Во время воздушных атак каждая минута имеет значение для безопасности людей. Поэтому важно, чтобы люди имели быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратили время на поиск сообщений в непроверенных источниках
Также Корецкий отметил, что эта карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени. Он добавил: в случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться в укрытие и оставаться там до отбоя.
Напомним
Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые адаптируют работу государства, экономики и инфраструктуры к новой тактике российского террора. В частности, сигналы воздушной тревоги разделяются по уровню опасности на жёлтый и красный, а в Киеве предлагается пересмотреть время комендантского часа и работы метро.