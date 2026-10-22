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Станцію метро "Чернігівська" у Києві частково відкривають 23 жовтня

Київ • УНН

 • 490 перегляди

У Києві 23 жовтня відкриють вестибюль «Чернігівської» у напрямку «Дарниці». Вихід до «Лісової» залишається закритим.

Станцію метро "Чернігівська" у Києві частково відкривають 23 жовтня
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві після наслідків масованої атаки рф відновлює роботу станція метро "Чернігівська" на "червоній" лінії на лівому березі - частково і з 23 жовтня. Про це повідомили в КМДА 22 жовтня, пише УНН.

23 жовтня на станція метро "Чернігівська" відновить роботу вестибюль № 1 – вихід у напрямку станції "Дарниця"

- повідомили в КМДА у соцмережах.

Вестибюль, як зазначається, працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27.

"Водночас вестибюль № 2, у напрямку станції метро "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирів", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо

Під час нічного масованого ворожого обстрілу 19 жовтня столиці зазнала пошкоджень станція "Чернігівська". Було пошкоджено вітражні вікна, платформу та фасад станції. Також було пошкоджено колії, контактну рейку та систему електропостачання і управління рухом.

Роботу "червона" гілка метро частково відновила 20 жовтня вранці.

Юлія Шрамко

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