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Поліція Кіпру розслідує фінансові та податкові справи російського олігарха Романа Абрамовича

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Розслідування стосується подій 2003–2006 років і можливого ухилення від податків. Його розпочали після матеріалу The Guardian та партнерів.

Поліція Кіпру розслідує фінансові та податкові справи російського олігарха Романа Абрамовича
Роман Абрамович. Фото: Adam Davy/dpa/picture-alliance

Поліція Кіпру розпочала розслідування фінансових і податкових справ колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича після публікації матеріалу виданням The Guardian та його медіапартнерами про управління розгалуженою бізнес-імперією російського олігарха-мільярдера, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Під час слухань у парламентському комітеті Кіпру високопоставлений представник поліції повідомив, що правоохоронці вивчають події, які відбувалися в період із 2003 по 2006 рік; очікується, що розслідування триватиме кілька місяців.

Це стало наслідком розслідування, проведеного The Guardian, "Бюро журналістських розслідувань" (The Bureau of Investigative Journalism) та BBC, яке стосувалося управління розгалуженою бізнес-імперією російського олігарха-мільярдера.

У матеріалі стверджується, що помічники Абрамовича — зокрема співробітники кіпрського офісу міжнародної аудиторської компанії Deloitte — ймовірно, фальсифікували документи, що описують структуру його офшорних активів.

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Згідно з результатами розслідування, ці дії — зокрема, ймовірне зазначення заднім числом дат у ключових документах, що стосуються активів на суму в мільярди фунтів стерлінгів, — ймовірно, допомогли компаніям Абрамовича ухилятися від сплати податків і приховувати активи.

Про залучення кіпрської поліції стало відомо під час чергового засідання парламентського комітету з питань інституцій, цінностей та уповноваженого з адміністративних питань, повідомляє CIReN — кіпрський партнер The Guardian у цьому розслідуванні.

Андреас Анастасіадес, заступник директора департаменту боротьби зі злочинністю, заявив, що після публікації матеріалу поліція почала збір доказів. За його словами, розслідування, ймовірно, триватиме шість місяців, хоча він зазначив, що значний проміжок часу, який минув відтоді, ускладнює процес.

Він також додав, що поліція звернеться до відповідних державних органів для оцінки наявних матеріалів.

Видання The Guardian звернулося за коментарями до представників Абрамовича та компанії Deloitte на Кіпрі.

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Колишній власник "Челсі" раніше заперечував будь-які порушення, стверджуючи, що покладався на поради професійних експертів. У кіпрському офісі Deloitte раніше заявили, що компанія "діє відповідно до всіх чинних законів", а також зазначили, що більше не мають доступу до відповідних документів через давність подій.

Висновки The Guardian щодо фінансів Абрамовича ґрунтуються на матеріалах із витоку даних, відомого як "Cyprus Confidential" ("Кіпрські таємниці"). Цей масив, що налічує понад 500 000 документів, спочатку потрапив до Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), після чого його проаналізували різні організації, зокрема "Бюро журналістських розслідувань" та BBC.

Антоніна Туманова

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Кіпр