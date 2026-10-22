Полиция Кипра расследует финансовые и налоговые дела российского олигарха Романа Абрамовича

Роман Абрамович. Фото: Adam Davy/dpa/picture-alliance

Полиция Кипра начала расследование финансовых и налоговых дел бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича после публикации The Guardian и ее медиапартнерами материала об управлении разветвленной бизнес-империей российского олигарха-миллиардера, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Во время слушаний в парламентском комитете Кипра высокопоставленный представитель полиции сообщил, что правоохранители изучают события, происходившие в период с 2003 по 2006 год; ожидается, что расследование продлится несколько месяцев.

Это стало следствием расследования, проведенного The Guardian, "Бюро журналистских расследований" (The Bureau of Investigative Journalism) и BBC, которое касалось управления разветвленной бизнес-империей российского олигарха-миллиардера.

В материале утверждается, что помощники Абрамовича — в частности сотрудники кипрского офиса международной аудиторской компании Deloitte — предположительно фальсифицировали документы, описывающие структуру его офшорных активов.

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Согласно результатам расследования, эти действия — в частности, вероятное указание задним числом дат в ключевых документах, касающихся активов на сумму в миллиарды фунтов стерлингов, — предположительно помогли компаниям Абрамовича уклоняться от уплаты налогов и скрывать активы.

О привлечении кипрской полиции стало известно во время очередного заседания парламентского комитета по вопросам институтов, ценностей и уполномоченного по административным вопросам, сообщает CIReN — кипрский партнер The Guardian в этом расследовании.

Андреас Анастасиадес, заместитель директора департамента по борьбе с преступностью, заявил, что после публикации материала полиция начала сбор доказательств. По его словам, расследование, вероятно, продлится шесть месяцев, хотя он отметил, что значительный промежуток времени, прошедший с тех пор, усложняет процесс.

Он также добавил, что полиция обратится в соответствующие государственные органы для оценки имеющихся материалов.

Издание The Guardian обратилось за комментариями к представителям Абрамовича и компании Deloitte на Кипре.

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Бывший владелец "Челси" ранее отрицал какие-либо нарушения, утверждая, что полагался на советы профессиональных экспертов. В кипрском офисе Deloitte ранее заявили, что компания "действует в соответствии со всеми действующими законами", а также отметили, что больше не имеют доступа к соответствующим документам из-за давности событий.

Выводы The Guardian относительно финансов Абрамовича основаны на материалах из утечки данных, известной как "Cyprus Confidential" ("Кипрские тайны"). Этот массив, насчитывающий более 500 000 документов, первоначально попал в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), после чего его проанализировали различные организации, в частности "Бюро журналистских расследований" и BBC.