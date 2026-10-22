Полиция Кипра расследует финансовые и налоговые дела российского олигарха Романа Абрамовича

$45.030.0550.560.03
ukenru
18:29 • 5010 просмотра
Украину может накрыть вторая волна миграции после войны: демограф объяснила, кто будет уезжать и почему
18:15 • 9800 просмотра
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину
18:02 • 5830 просмотра
Ограничение скорости Starlink для Украины, вероятно, отменили - журналист
16:26 • 14884 просмотра
В Украине снова заметили российского "Филина" — "Флеш" объяснил, почему рф делает ставку на дешёвые крылатые ракеты
15:58 • 15837 просмотра
В Киеве восстановили движение по Южному мосту в обоих направлениях — на какое ограничение стоит обратить внимание
15:37 • 20889 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto
15:10 • 13225 просмотра
В Донецкой области из-за атак РФ расширили принудительную эвакуацию детей — о каких общинах идет речь
Эксклюзив
14:35 • 20415 просмотра
Кортизол: действительно ли можно снизить уровень гормона стресса с помощью продуктов
14:09 • 12488 просмотра
Бюджет-2027 начнут рассматривать в ВР на следующей неделе
13:44 • 11632 просмотра
Россия усилила атаки кассетными баллистическими ракетами и продолжает уничтожать энергетику Украины — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.9м/с
92%
756мм
Популярные новости
Роберт Дауни-младший получил новую работу "в стиле Тони Старка"PhotoVideo22 октября, 09:20 • 32366 просмотра
Судебное разбирательство без затягиваний: когда обвиняемый может участвовать в заседании в режиме видеоконференции?
Эксклюзив
22 октября, 09:36 • 36419 просмотра
Аманда Сейфрид поделилась редкими новостями о детях после развода22 октября, 11:33 • 18790 просмотра
Больше двигается и строит полные предложения — как Криста Пайк восстанавливается после неудачной казни22 октября, 13:00 • 18563 просмотра
Звезда бондианы Джуди Денч рассказала, что больше не может играть - в чем причина13:48 • 11612 просмотра
публикации
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину18:15 • 9814 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto15:37 • 20896 просмотра
Кортизол: действительно ли можно снизить уровень гормона стресса с помощью продуктов
Эксклюзив
14:35 • 20416 просмотра
Украинцы определили "знаковые издания Независимости" — какая книга заняла первое место, а какая завоевала приз читательских симпатий13:22 • 22475 просмотра
Украина будет получать оружие через новый механизм НАТО — в Минобороны рассказали об особенностях и преимуществах22 октября, 12:28 • 28373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Марк Цукерберг
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Prada демонстрирует устойчивость на рынке предметов роскоши — как экстремальное лето повлияло на посещаемость магазинов17:01 • 5548 просмотра
В США сотрудники министра обороны повредили бесценный глобус времён Второй мировой войныPhoto16:54 • 6272 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto15:37 • 20891 просмотра
В Антарктике ищут сотрудников для подсчёта пингвинов — что придётся делать и сколько будут платить14:55 • 8954 просмотра
"Никаких пакостей" — СМИ показали самые сексуальные образы Ким Кардашьян на ХэллоуинPhoto14:23 • 9504 просмотра
Актуальное
Отопление
Фильм
Сериал
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Economist

Полиция Кипра расследует финансовые и налоговые дела российского олигарха Романа Абрамовича

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

Расследование касается событий 2003–2006 годов и возможного уклонения от уплаты налогов. Его начали после публикации The Guardian и партнёров.

Полиция Кипра расследует финансовые и налоговые дела российского олигарха Романа Абрамовича
Роман Абрамович. Фото: Adam Davy/dpa/picture-alliance

Полиция Кипра начала расследование финансовых и налоговых дел бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича после публикации The Guardian и ее медиапартнерами материала об управлении разветвленной бизнес-империей российского олигарха-миллиардера, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Во время слушаний в парламентском комитете Кипра высокопоставленный представитель полиции сообщил, что правоохранители изучают события, происходившие в период с 2003 по 2006 год; ожидается, что расследование продлится несколько месяцев.

Это стало следствием расследования, проведенного The Guardian, "Бюро журналистских расследований" (The Bureau of Investigative Journalism) и BBC, которое касалось управления разветвленной бизнес-империей российского олигарха-миллиардера.

В материале утверждается, что помощники Абрамовича — в частности сотрудники кипрского офиса международной аудиторской компании Deloitte — предположительно фальсифицировали документы, описывающие структуру его офшорных активов.

Британия собирается перечислить миллиарды средств Абрамовича в фонд для Украины - Стармер17.12.25, 14:59 • 3417 просмотров

Согласно результатам расследования, эти действия — в частности, вероятное указание задним числом дат в ключевых документах, касающихся активов на сумму в миллиарды фунтов стерлингов, — предположительно помогли компаниям Абрамовича уклоняться от уплаты налогов и скрывать активы.

О привлечении кипрской полиции стало известно во время очередного заседания парламентского комитета по вопросам институтов, ценностей и уполномоченного по административным вопросам, сообщает CIReN — кипрский партнер The Guardian в этом расследовании.

Андреас Анастасиадес, заместитель директора департамента по борьбе с преступностью, заявил, что после публикации материала полиция начала сбор доказательств. По его словам, расследование, вероятно, продлится шесть месяцев, хотя он отметил, что значительный промежуток времени, прошедший с тех пор, усложняет процесс.

Он также добавил, что полиция обратится в соответствующие государственные органы для оценки имеющихся материалов.

Издание The Guardian обратилось за комментариями к представителям Абрамовича и компании Deloitte на Кипре.

Абрамович хочет потратить 2,35 млрд фунтов от продажи Челси не только на Украину - СМИ02.04.26, 03:24 • 19266 просмотров

Бывший владелец "Челси" ранее отрицал какие-либо нарушения, утверждая, что полагался на советы профессиональных экспертов. В кипрском офисе Deloitte ранее заявили, что компания "действует в соответствии со всеми действующими законами", а также отметили, что больше не имеют доступа к соответствующим документам из-за давности событий.

Выводы The Guardian относительно финансов Абрамовича основаны на материалах из утечки данных, известной как "Cyprus Confidential" ("Кипрские тайны"). Этот массив, насчитывающий более 500 000 документов, первоначально попал в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), после чего его проанализировали различные организации, в частности "Бюро журналистских расследований" и BBC.

Антонина Туманова

ЭкономикаКриминал и ЧПНовости Мира
Хранитель
Кипр