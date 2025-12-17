Британия собирается перечислить миллиарды средств Абрамовича в фонд для Украины - Стармер

Великобритания официально издаст распоряжение о переводе 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 2,9 млрд евро) от продажи ФК "Челси" Романом Абрамовичем на гуманитарные цели в Украине, приказав миллиардеру выделить средства или столкнуться с судебным иском, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр страны Кир Стармер заявил Палате общин, что средства олигарха, находящегося под санкциями Великобритании, будут конвертированы в новый фонд для Украины, и что выдача лицензии на перевод - это последний шанс, который Абрамович будет иметь выполнить, прежде чем будут приняты судебные меры.

Время истекает, и Роман Абрамович должен выполнить обязательство, которое он дал, когда продавал ФК "Челси", и перевести 2,5 млрд фунтов стерлингов на гуманитарное дело для Украины. Это правительство готово обеспечить это через суд, чтобы каждая копейка дошла до тех, чья жизнь была разорвана незаконной войной Путина - сказал Стармер.

Российский миллиардер продал "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства после российского вторжения в Украину.

Абрамович получил лицензию от правительства Великобритании на продажу "Челси" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине. Вырученные средства были размещены на банковском счете в Великобритании, контролируемом компанией Абрамовича Fordstam, пишет издание.

С тех пор деньги были заморожены из-за тупика в переговорах с Абрамовичем относительно того, следует ли их тратить исключительно в Украине, или они также могут быть выведены за пределы страны.

Правительство пообещало создать фонд для распределения средств, который будет возглавлять Майк Пенроуз, бывший руководитель UNICEF UK.

Канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что "неприемлемо, чтобы более 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, принадлежащих украинскому народу, оставались замороженными на банковском счете в Великобритании. Роману Абрамовичу пора заплатить. Если он не предпримет действий, то мы готовы сделать все необходимое, чтобы деньги дошли до украинского народа".

Британские министры подчеркнули, что они много лет пытались договориться об условиях с Абрамовичем и получить его сотрудничество в переводе средств. Стармер заявил, что правительство готово подать на Абрамовича в суд, чтобы получить доступ к деньгам.

В марте газета The Guardian сообщила, что британские министры считают, что в конечном итоге, вероятно, потребуются судебные действия. Правительство страны заявило, что рассмотрит "любое предложение" Абрамовича добровольно пожертвовать средства Украине.

Согласно условиям лицензии, средства должны быть направлены на гуманитарные цели в Украине, но будущие прибыли могут быть потрачены в более широком смысле на жертв конфликтов во всем мире. Средства не могут быть направлены в пользу Абрамовича или других лиц, на которых распространяются санкции.

