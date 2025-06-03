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Правительство Британии угрожает судом Абрамовичу из-за средств от продажи "Челси", которые Лондон планирует направить в Украину

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Правительство Британии планирует направить 2,5 млрд долларов от продажи "Челси" Украине. Если соглашение не будет достигнуто, Абрамовичу грозит судебный иск.

Правительство Британии угрожает судом Абрамовичу из-за средств от продажи "Челси", которые Лондон планирует направить в Украину

Российский миллиардер был вынужден продать "Челси" консорциуму Todd Boehly-Clearlake Capital после того, как попал под санкции правительства из-за вторжения рф в Украину.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Британское правительство пригрозило подать в суд на бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича, если не будет достигнута сделка по направлению замороженных средств от продажи футбольного клуба "Челси" жертвам российской войны в Украине.

Справка

Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в мае 2022 года, вскоре после того, как попал под санкции правительства Великобритании.

В течение трех лет с тех пор средства от продажи были заморожены на счете в банке Великобритании. В настоящее время британское правительство хочет, чтобы эти деньги пошли на гуманитарную помощь Украине. Абрамович, состояние которого, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оценивается в более чем 8 миллиардов долларов, выступает за то, чтобы они достались всем жертвам войны.

В заявлении в понедельник вечером правительство Великобритании заявило, что не смогло достичь никакой такой сделки с Абрамовичем. Теперь рассматривается возможность подачи на российского олигарха в суд.

О чем заявили в правительстве Британии

Совместное заявление канцлера казначейства Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми:

Мы глубоко разочарованы отсутствием прогресса в переговорах с господином Абрамовичем. Правительство Великобритании решительно настроено на то, чтобы средства от продажи "Челси" были направлены на гуманитарные цели в Украине в ответ на незаконное полномасштабное вторжение России

– заявили они.

Напомним

УНН передавал, что глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявлял о намерении разблокировать замороженные средства от продажи "Челси" Абрамовичем. Правительство Британии хочет направить 2,3 млрд фунтов на помощь Украине.

Ранее Дональд Трамп анонсировал новую программу "золотых карточек" для состоятельных иностранцев, которая заменит текущую визовую систему. По его словам, российские олигархи тоже смогут получить право на проживание в США за 5 миллионов долларов.

Вашингтон использует соглашение с Украиной о полезных ископаемых для влияния на россию – министр финансов США06.05.25, 02:20 • 4521 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Великобритания
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