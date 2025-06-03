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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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Уряд Британії погрожує судом Абрамовичу через кошти від продажу "Челсі", які Лондон планує спрямувати в Україну

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Уряд Британії планує спрямувати 2,5 млрд доларів від продажу "Челсі" Україні. Якщо угоди не буде досягнуто, Абрамовичу загрожує судовий позов.

Уряд Британії погрожує судом Абрамовичу через кошти від продажу "Челсі", які Лондон планує спрямувати в Україну

Російський мільярдер був змушений продати "Челсі" консорціуму Todd Boehly-Clearlake Capital після того, як потрапив під санкції уряду через вторгнення рф в Україну.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Британський уряд пригрозив подати до суду на колишнього власника "Челсі" Романа Абрамовича, якщо не буде досягнута угода щодо спрямування заморожених коштів від продажу футбольного клубу "Челсі" жертвам російської війни в Україні.

Довідка

Роман Абрамович продав футбольний клуб "Челсі" у травні 2022 року, невдовзі після того, як потрапив під санкції уряду Великої Британії.

Протягом трьох років з того часу кошти від продажу були заморожені на рахунку в банку Великої Британії. Наразі британський уряд хоче, щоб ці гроші пішли на гуманітарну допомогу Україні. Абрамович, статки якого, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, оцінюються в понад 8 мільярдів доларів, виступає за те, щоб вони дісталися всім жертвам війни.

У заяві в понеділок увечері уряд Великої Британії заявив, що не зміг досягти жодної такої угоди з Абрамовичем. Тепер розглядається можливість подання на російського олігарха до суду.

Про що заявили в уряді Британії

Спільна заява канцлера казначейства Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Девіда Леммі:

Ми глибоко розчаровані відсутністю прогресу в переговорах з паном Абрамовичем. Уряд Великої Британії рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу "Челсі" були спрямовані на гуманітарні цілі в Україні у відповідь на незаконне повномасштабне вторгнення Росії

– заявили вони.

Нагадаємо

УНН передавав, що глава МЗС Великої Британії Девід Леммі заявляв про намір розблокувати заморожені кошти від продажу "Челсі" Абрамовичем. Уряд Британії хоче направити 2,3 млрд фунтів на допомогу Україні.

Раніше Дональд Трамп анонсував нову програму "золотих карток" для заможних іноземців, що замінить поточну візову систему. За його словами, російські олігархи теж зможуть отримати право на проживання в США за 5 мільйонів доларів.

Вашингтон використає угоду з Україною про копалини для впливу на росію – міністр фінансів США06.05.25, 02:20 • 4521 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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