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Трамп заявив, що знає "хороших" російських олігархів

Трамп заявив, що знає "хороших" російських олігархів

Київ  •  УНН

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Дональд Трамп анонсував нову програму "золотих карток" для заможних іноземців, що замінить поточну візову систему. За його словами, російські олігархи теж зможуть отримати право на проживання в США за 5 мільйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп 25 лютого сказав, що деякі російські олігархи – "хороші люди" і допустив, що вони можуть мати можливість отримати дозвіл на проживання в Америці. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

"Агов, я знаю деяких російських олігархів, які дуже хороші люди", - відповів Трамп на запитання про те, чи зможуть вони претендувати на "золоту картку", зазначивши, що "це можливо".

Він додав, що вони вже не такі багаті, як раніше.

"Думаю, 5 мільйонів вони можуть собі дозволити", – пожартував Трамп.

У вівторок, 25 лютого, Трамп та міністр торгівлі США Говард Латнік анонсували введення "золотих карток", які надаватимуть заможним іноземцям право на законне проживання в США.

Трамп планує продавати американське громадянство за 5 млн доларів26.02.25, 05:20 • 107356 переглядiв

Ця програма замінить поточну для іноземних інвесторів.

За "приблизно 5 мільйонів доларів" нові візи надаватимуть привілеї грін-картки і можливість отримати громадянство, пояснив Трамп.

"Це буде для людей з грошима та тих, хто створює робочі місця", – додав він.

Грін-картка дозволяє іноземцям жити і працювати в США.

Politico нагадує, що до найвідоміших російських олігархів належать Роман Абрамович, Олег Дерипаска та Алішер Усманов, які стали мішенями санкцій і опинилися в центрі скандалів через свої зв’язки з кремлем.

У своїй останній промові з Овального кабінету в січні колишній президент США Джо Байден попередив про зростання ультрабагатої "олігархії" в Америці, яка, на його думку, може загрожувати демократії країни. Він закликав громадян США захищати національні інституції від "потужних сил", що намагаються підкорити політичні процеси в державі.

Раніше

Міністерство юстиції США під керівництвом адміністрації Трампа вирішило припинити ініціативу, спрямовану на боротьбу з російськими олігархами, яка була розпочата після повномасштабного вторгнення терористичної держави в Україну. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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