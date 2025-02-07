США під керівництвом Трампа згортає боротьбу з російськими олігархами

Міністерство юстиції США під керівництвом адміністрації Дональда Трампа вирішило припинити ініціативу, спрямовану на боротьбу з російськими олігархами, яка була розпочата після повномасштабного вторгнення терористичної держави в Україну. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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У директиві генерального прокурора Пем Бонді, яка набула чинності в перший день її перебування на посаді, йдеться про припинення діяльності Task Force KleptoCapture – спеціальної групи, що займалася відстеженням активів російських бізнесменів, пов’язаних із кремлем. Головний акцент, згідно з новою стратегією, тепер буде зроблено на боротьбу з наркокартелями та міжнародними злочинними угрупованнями. Вказано, що фінансування та кадрові ресурси будуть переорієнтовані на ці завдання.

Task Force KleptoCapture була створена під час президентства Джо Байдена як частина масштабних заходів щодо економічного тиску на російських олігархів та державні структури. Мета полягала в обмеженні їх фінансових можливостей та покаранні за ухилення від санкцій. У межах роботи цієї ініціативи були висунуті обвинувачення проти кількох впливових російських бізнесменів, серед яких Олег Дерипаска та Костянтин Малофєєв. Також було конфісковано розкішні яхти, що належали підсанкційним особам.

Попри припинення діяльності оперативної групи, розслідування щодо вже відкритих справ, імовірно, триватимуть, однак більше не будуть координуватися на центральному рівні Міністерства юстиції. Очікується, що такі зміни знизять темпи висування нових звинувачень та ускладнять виявлення посередників, які допомагають російським бізнесменам обходити обмеження.

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