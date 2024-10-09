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США підтримують Україну у справі 42 мільйонів доларів російських активів

США підтримують Україну у справі 42 мільйонів доларів російських активів

Київ • УНН

 • 15368 перегляди

Уряд США підтримав Україну в юридичній битві за 42 млн доларів, заморожених на рахунках російського банку в США. Міністерство юстиції подало лист до апеляційного суду на підтримку української сторони.

Уряд США висловив підтримку Україні в юридичній битві за 42 мільйони доларів, заморожених на рахунках російського банку в Сполучених Штатах. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ці активи стали предметом розгляду в федеральному апеляційному суді, де виникло запитання, чи має український уряд більше прав на ці кошти, ніж сім американських жертв нападів талібів в Афганістані.

У понеділок Міністерство юстиції США подало короткий лист до 2-го окружного апеляційного суду, у якому наводяться аргументи на підтримку української сторони.

США та ЄС близькі до угоди про допомогу Україні на 50 млрд дол. із заморожених російських активів - Bloomberg26.09.24, 18:49 • 16740 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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