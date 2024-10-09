США поддерживают Украину в деле 42 миллионов долларов российских активов
Киев • УНН
Правительство США поддержало Украину в юридической битве за 42 млн долларов, замороженных на счетах российского банка в США. Министерство юстиции подало письмо в апелляционный суд в поддержку украинской стороны.
Правительство США выразило поддержку Украине в юридической битве за 42 миллиона долларов, замороженных на счетах российского банка в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Эти активы стали предметом рассмотрения в федеральном апелляционном суде, где возник вопрос, имеет ли украинское правительство больше прав на эти средства, чем семь американских жертв нападений талибов в Афганистане.
В понедельник Министерство юстиции США подало короткое письмо во 2-й окружной апелляционный суд, в котором приводятся аргументы в поддержку украинской стороны.
США и ЕС близки к соглашению о помощи Украине на 50 млрд дол. из замороженных российских активов - Bloomberg26 сентября 2024, 15:49 • 16182 просмотра