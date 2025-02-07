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США под руководством Трампа сворачивает борьбу с российскими олигархами

США под руководством Трампа сворачивает борьбу с российскими олигархами

Киев  •  УНН

 • 380 просмотра

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Минюст США прекращает работу Task Force KleptoCapture, отслеживавшей активы российских олигархов. Ресурсы переориентируют на борьбу с наркокартелями, а расследования в отношении россиян потеряют централизованную координацию.

Министерство юстиции США под руководством администрации Дональда Трампа решило прекратить инициативу, направленную на борьбу с российскими олигархами, которая была начата после полномасштабного вторжения террористического государства в Украину. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В директиве генерального прокурора Пэм Бонди, которая вступила в силу в первый день ее пребывания в должности, говорится о прекращении деятельности Task Force KleptoCapture - специальной группы, занимавшейся отслеживанием активов российских бизнесменов, связанных с кремлем. Главный акцент, согласно новой стратегии, теперь будет сделан на борьбу с наркокартелями и международными преступными группировками. Указано, что финансирование и кадровые ресурсы будут переориентированы на эти задачи.

Task Force KleptoCapture была создана во время президентства Джо Байдена как часть масштабных мероприятий по экономическому давлению на российских олигархов и государственные структуры. Цель заключалась в ограничении их финансовых возможностей и наказании за уклонение от санкций. В рамках работы этой инициативы были выдвинуты обвинения против нескольких влиятельных российских бизнесменов, среди которых Олег Дерипаска и Константин Малофеев. Также были конфискованы роскошные яхты, принадлежавшие подсанкционным лицам.

Несмотря на прекращение деятельности оперативной группы, расследования по уже открытым делам, вероятно, будут продолжаться, однако больше не будут координироваться на центральном уровне Министерства юстиции. Ожидается, что такие изменения снизят темпы выдвижения новых обвинений и усложнят выявление посредников, которые помогают российским бизнесменам обходить ограничения.

США поддерживают Украину в деле 42 миллионов долларов российских активов09.10.24, 00:23 • 15185 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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