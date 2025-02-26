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Трамп заявил, что знает "хороших" российских олигархов

Трамп заявил, что знает "хороших" российских олигархов

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп анонсировал новую программу «золотых карточек» для состоятельных иностранцев, которая заменит текущую визовую систему. По его словам, российские олигархи тоже смогут получить право на проживание в США за 5 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп 25 февраля сказал, что некоторые российские олигархи - "хорошие люди" и допустил, что они могут иметь возможность получить вид на жительство в Америке. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

"Эй, я знаю некоторых российских олигархов, которые очень хорошие люди", - ответил Трамп на вопрос о том, смогут ли они претендовать на "золотую карточку", отметив, что "это возможно".

Он добавил, что они уже не такие богатые, как раньше.

"Думаю, 5 миллионов они могут себе позволить", - пошутил Трамп.

Во вторник, 25 февраля, Трамп и министр торговли США Говард Латник анонсировали введение "золотых карточек", которые будут предоставлять состоятельным иностранцам право на законное проживание в США.

Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов26.02.25, 05:20 • 106602 просмотра

Эта программа заменит текущую для иностранных инвесторов.

За "примерно 5 миллионов долларов" новые визы будут предоставлять привилегии грин-карты и возможность получить гражданство, пояснил Трамп.

"Это будет для людей с деньгами и тех, кто создает рабочие места", - добавил он.

Грин-карта позволяет иностранцам жить и работать в США.

Politico напоминает, что к самым известным российским олигархам относятся Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов, которые стали мишенями санкций и оказались в центре скандалов из-за своих связей с кремлем.

В своей последней речи из Овального кабинета в январе бывший президент США Джо Байден предупредил о росте ультрабогатой "олигархии" в Америке, которая, по его мнению, может угрожать демократии страны. Он призвал граждан США защищать национальные институты от "мощных сил", пытающихся подчинить политические процессы в государстве.

Ранее

Министерство юстиции США под руководством администрации Трампа решило прекратить инициативу, направленную на борьбу с российскими олигархами, которая была начата после полномасштабного вторжения террористического государства в Украину. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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