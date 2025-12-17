Британія збирається перерахувати мільярди Абрамовича до фонду для України - Стармер

Велика Британія офіційно видасть розпорядження щодо переказу 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,9 млрд євро) з продажу ФК "Челсі" Романом Абрамовичем на гуманітарні цілі в Україні, наказавши мільярдеру виділити кошти або зіткнутися з судовим позовом, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр країни Кір Стармер заявив Палаті громад, що кошти олігарха, який перебуває під санкціями Великої Британії, будуть конвертовані в новий фонд для України, і що видача ліцензії на переказ - це останній шанс, який Абрамович матиме виконати, перш ніж буде вжито судових заходів.

Час спливає, і Роман Абрамович має виконати зобов'язання, яке він дав, коли продавав ФК "Челсі", і переказати 2,5 млрд фунтів стерлінгів на гуманітарну справу для України. Цей уряд готовий забезпечити це через суд, щоб кожна копійка дійшла до тих, чиє життя було розірване незаконною війною путіна - сказав Стармер.

Російський мільярдер продав "Челсі" у 2022 році під тиском британського уряду після російського вторгнення в Україну.

Абрамович отримав ліцензію від уряду Великої Британії на продаж "Челсі" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні. Виручені кошти були розміщені на банківському рахунку у Великій Британії, контрольованому компанією Абрамовича Fordstam, пише видання.

Відтоді гроші були заморожені через глухий кут у переговорах з Абрамовичем щодо того, чи слід їх витрачати виключно в Україні, чи вони також можуть бути виведені за межі країни.

Уряд пообіцяв створити фонд для розподілу коштів, який очолюватиме Майк Пенроуз, колишній керівник UNICEF UK.

Канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що "неприйнятно, щоб понад 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що належать українському народу, залишалися замороженими на банківському рахунку у Великій Британії. Роману Абрамовичу час заплатити. Якщо він не вживе заходів, то ми готові зробити все необхідне, щоб гроші дійшли до українського народу".

Британські міністри наголосили, що вони багато років намагалися домовитися про умови з Абрамовичем та отримати його співпрацю у переказі коштів. Стармер заявив, що уряд готовий подати на Абрамовича до суду, щоб отримати доступ до грошей.

У березні газета The Guardian повідомила, що британські міністри вважають, що зрештою, ймовірно, знадобляться судові дії. Уряд країни заявив, що розгляне "будь-яку пропозицію" Абрамовича добровільно пожертвувати кошти Україні.

Згідно з умовами ліцензії, кошти мають бути спрямовані на гуманітарні цілі в Україні, але майбутні прибутки можуть бути витрачені в більш широкому сенсі на жертв конфліктів у всьому світі. Кошти не можуть бути спрямовані на користь Абрамовича чи інших осіб, на яких поширюються санкції.

Уряд Британії погрожує судом Абрамовичу через кошти від продажу "Челсі", які Лондон планує спрямувати в Україну