Британія збирається перерахувати мільярди Абрамовича до фонду для України - Стармер

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 1338 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 9126 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 10022 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 10781 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 13540 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 17620 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16293 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26891 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45535 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37585 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
98%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 18581 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 22426 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 11906 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 20359 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 5898 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 9128 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 20587 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 38280 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 52552 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 54143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 1408 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 12062 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 52964 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 70225 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 69674 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

Британія збирається перерахувати мільярди Абрамовича до фонду для України - Стармер

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Велика Британія офіційно видасть розпорядження щодо переказу 2,5 млрд фунтів стерлінгів від продажу ФК "Челсі" на гуманітарні цілі в Україні. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що це останній шанс для Романа Абрамовича виконати зобов'язання, інакше буде вжито судових заходів.

Британія збирається перерахувати мільярди Абрамовича до фонду для України - Стармер

Велика Британія офіційно видасть розпорядження щодо переказу 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,9 млрд євро) з продажу ФК "Челсі" Романом Абрамовичем на гуманітарні цілі в Україні, наказавши мільярдеру виділити кошти або зіткнутися з судовим позовом, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністр країни Кір Стармер заявив Палаті громад, що кошти олігарха, який перебуває під санкціями Великої Британії, будуть конвертовані в новий фонд для України, і що видача ліцензії на переказ - це останній шанс, який Абрамович матиме виконати, перш ніж буде вжито судових заходів.

Час спливає, і Роман Абрамович має виконати зобов'язання, яке він дав, коли продавав ФК "Челсі", і переказати 2,5 млрд фунтів стерлінгів на гуманітарну справу для України. Цей уряд готовий забезпечити це через суд, щоб кожна копійка дійшла до тих, чиє життя було розірване незаконною війною путіна

- сказав Стармер.

Російський мільярдер продав "Челсі" у 2022 році під тиском британського уряду після російського вторгнення в Україну.

Абрамович отримав ліцензію від уряду Великої Британії на продаж "Челсі" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні. Виручені кошти були розміщені на банківському рахунку у Великій Британії, контрольованому компанією Абрамовича Fordstam, пише видання.

Відтоді гроші були заморожені через глухий кут у переговорах з Абрамовичем щодо того, чи слід їх витрачати виключно в Україні, чи вони також можуть бути виведені за межі країни.

Уряд пообіцяв створити фонд для розподілу коштів, який очолюватиме Майк Пенроуз, колишній керівник UNICEF UK.

Канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз заявила, що "неприйнятно, щоб понад 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що належать українському народу, залишалися замороженими на банківському рахунку у Великій Британії. Роману Абрамовичу час заплатити. Якщо він не вживе заходів, то ми готові зробити все необхідне, щоб гроші дійшли до українського народу".

Британські міністри наголосили, що вони багато років намагалися домовитися про умови з Абрамовичем та отримати його співпрацю у переказі коштів. Стармер заявив, що уряд готовий подати на Абрамовича до суду, щоб отримати доступ до грошей.

У березні газета The Guardian повідомила, що британські міністри вважають, що зрештою, ймовірно, знадобляться судові дії. Уряд країни заявив, що розгляне "будь-яку пропозицію" Абрамовича добровільно пожертвувати кошти Україні.

Згідно з умовами ліцензії, кошти мають бути спрямовані на гуманітарні цілі в Україні, але майбутні прибутки можуть бути витрачені в більш широкому сенсі на жертв конфліктів у всьому світі. Кошти не можуть бути спрямовані на користь Абрамовича чи інших осіб, на яких поширюються санкції.

Уряд Британії погрожує судом Абрамовичу через кошти від продажу "Челсі", які Лондон планує спрямувати в Україну 03.06.25, 12:25 • 2917 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Кір Стармер
благодійність
Велика Британія
Україна