Чи зростуть ставки за депозитами - НБУ дав прогноз
Київ • УНН
Кошти клієнтів у банках зросли, передусім за рахунок домогосподарств. Фінустанови очікують підвищення депозитних ставок і вартості фондування.
Банки залучають більше коштів клієнтів, насамперед населення, і очікують підвищення ставок за депозитами бізнесу й населення. Про це свідчать результати опитування НБУ про банківське фондування за ІІІ квартал 2026 року, пише УНН.
Деталі
Обсяг коштів клієнтів у банках збільшився, передусім домогосподарств, а вартість їх залучення підвищилася здебільшого через подорожчання коштів бізнесу
У регуляторі коротко розповіли про результати опитування в ІІІ кварталі 2026 року:
- обсяг зобов’язань банків у цілому збільшився, переважно за рахунок зростання обсягів коштів домогосподарств;
- обсяг оптового фондування зростає із середини 2025 року, насамперед через залучення кредитів від міжнародних фінансових організацій та банків розвитку;
- надалі банки очікують збільшення обсягу коштів домогосподарств і корпорацій, а також оптового фондування;
- середня вартість запозичень зросла через подорожчання коштів корпорацій та певною мірою – домогосподарств, однак ціна оптових коштів майже не змінилася;
- банки прогнозують підвищення вартості фондування і зростання ставок за депозитами бізнесу та населення, а також вартості оптових залучень;
- частка зобов’язань в іноземній валюті дещо збільшилася, однак надалі вона залишиться незмінною;
- строковість фондування зросла, і за очікуваннями фінансових установ вона надалі збільшуватиметься;
- більшість банків повідомили про зростання загального обсягу капіталу за останні 12 місяців і очікують на збереження цієї тенденції;
- ключовим чинником збільшення обсягу капіталу банки вкотре назвали прибутковість;
- вперше після І кварталу 2025 року респонденти очікують на здорожчання капіталу.
Довідково
Опитування про банківське фондування проводилося із 16 вересня до 7 жовтня 2026 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 25 фінансових установ із часткою в загальному обсязі активів банківської системи 95%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.
НБУ зафіксував високі темпи кредитування бізнесу і населення21.04.26, 16:21 • 2334 перегляди