Чи зростуть ставки за депозитами - НБУ дав прогноз

Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги

ВАКС дозволив ексміністру Галущенку зняти електронний браслет

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Кабмін ще не визначився зі змінами до правил бронювання, але бізнес попереджає про ризики для економіки та вимагає передбачуваності

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Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?

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Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонах

У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту