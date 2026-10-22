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Чи зростуть ставки за депозитами - НБУ дав прогноз

Київ • УНН

 • 1896 перегляди

Кошти клієнтів у банках зросли, передусім за рахунок домогосподарств. Фінустанови очікують підвищення депозитних ставок і вартості фондування.

Чи зростуть ставки за депозитами - НБУ дав прогноз

Банки залучають більше коштів клієнтів, насамперед населення, і очікують підвищення ставок за депозитами бізнесу й населення. Про це свідчать результати опитування НБУ про банківське фондування за ІІІ квартал 2026 року, пише УНН.

Деталі

Обсяг коштів клієнтів у банках збільшився, передусім домогосподарств, а вартість їх залучення підвищилася здебільшого через подорожчання коштів бізнесу

- вказали у НБУ 22 жовтня.

У регуляторі коротко розповіли про результати опитування в ІІІ кварталі 2026 року:

  • обсяг зобов’язань банків у цілому збільшився, переважно за рахунок зростання обсягів коштів домогосподарств;
    • обсяг оптового фондування зростає із середини 2025 року, насамперед через залучення кредитів від міжнародних фінансових організацій та банків розвитку;
      • надалі банки очікують збільшення обсягу коштів домогосподарств і корпорацій, а також оптового фондування;
        • середня вартість запозичень зросла через подорожчання коштів корпорацій та певною мірою – домогосподарств, однак ціна оптових коштів майже не змінилася;
          • банки прогнозують підвищення вартості фондування і зростання ставок за депозитами бізнесу та населення, а також вартості оптових залучень;
            • частка зобов’язань в іноземній валюті дещо збільшилася, однак надалі вона залишиться незмінною;
              • строковість фондування зросла, і за очікуваннями фінансових установ вона надалі збільшуватиметься;
                • більшість банків повідомили про зростання загального обсягу капіталу за останні 12 місяців і очікують на збереження цієї тенденції;
                  • ключовим чинником збільшення обсягу капіталу банки вкотре назвали прибутковість;
                    • вперше після І кварталу 2025 року респонденти очікують на здорожчання капіталу.

                      Довідково

                      Опитування про банківське фондування проводилося із 16 вересня до 7 жовтня 2026 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 25 фінансових установ із часткою в загальному обсязі активів банківської системи 95%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.

                      НБУ зафіксував високі темпи кредитування бізнесу і населення21.04.26, 16:21 • 2334 перегляди

                      Юлія Шрамко

                      ЕкономікаФінанси
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