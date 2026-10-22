Вырастут ли ставки по депозитам - НБУ дал прогноз
Киев • УНН
Средства клиентов в банках выросли, прежде всего за счёт домохозяйств. Финансовые учреждения ожидают повышения депозитных ставок и стоимости фондирования.
Банки привлекают больше средств клиентов, прежде всего населения, и ожидают повышения ставок по депозитам бизнеса и населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ о банковском фондировании за III квартал 2026 года, пишет УНН.
Детали
Объем средств клиентов в банках увеличился, прежде всего домохозяйств, а стоимость их привлечения повысилась главным образом из-за удорожания средств бизнеса
В регуляторе кратко рассказали о результатах опроса в III квартале 2026 года:
- объем обязательств банков в целом увеличился, преимущественно за счет роста объемов средств домохозяйств;
- объем оптового фондирования растет с середины 2025 года, прежде всего за счет привлечения кредитов от международных финансовых организаций и банков развития;
- в дальнейшем банки ожидают увеличения объема средств домохозяйств и корпораций, а также оптового фондирования;
- средняя стоимость заимствований выросла из-за удорожания средств корпораций и в определенной степени – домохозяйств, однако цена оптовых средств почти не изменилась;
- банки прогнозируют повышение стоимости фондирования и рост ставок по депозитам бизнеса и населения, а также стоимости оптовых привлечений;
- доля обязательств в иностранной валюте несколько увеличилась, однако в дальнейшем она останется неизменной;
- срочность фондирования выросла, и, согласно ожиданиям финансовых учреждений, в дальнейшем она будет увеличиваться;
- большинство банков сообщили о росте общего объема капитала за последние 12 месяцев и ожидают сохранения этой тенденции;
- ключевым фактором увеличения объема капитала банки вновь назвали прибыльность;
- впервые после I квартала 2025 года респонденты ожидают удорожания капитала.
Справочно
Опрос о банковском фондировании проводился с 16 сентября по 7 октября 2026 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы предоставили 25 финансовых учреждений с долей в общем объеме активов банковской системы 95%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ.
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