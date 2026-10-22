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Вырастут ли ставки по депозитам - НБУ дал прогноз

Киев • УНН

 • 2296 просмотра

Средства клиентов в банках выросли, прежде всего за счёт домохозяйств. Финансовые учреждения ожидают повышения депозитных ставок и стоимости фондирования.

Вырастут ли ставки по депозитам - НБУ дал прогноз

Банки привлекают больше средств клиентов, прежде всего населения, и ожидают повышения ставок по депозитам бизнеса и населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ о банковском фондировании за III квартал 2026 года, пишет УНН.

Детали

Объем средств клиентов в банках увеличился, прежде всего домохозяйств, а стоимость их привлечения повысилась главным образом из-за удорожания средств бизнеса

- указали в НБУ 22 октября.

В регуляторе кратко рассказали о результатах опроса в III квартале 2026 года:

  • объем обязательств банков в целом увеличился, преимущественно за счет роста объемов средств домохозяйств;
    • объем оптового фондирования растет с середины 2025 года, прежде всего за счет привлечения кредитов от международных финансовых организаций и банков развития;
      • в дальнейшем банки ожидают увеличения объема средств домохозяйств и корпораций, а также оптового фондирования;
        • средняя стоимость заимствований выросла из-за удорожания средств корпораций и в определенной степени – домохозяйств, однако цена оптовых средств почти не изменилась;
          • банки прогнозируют повышение стоимости фондирования и рост ставок по депозитам бизнеса и населения, а также стоимости оптовых привлечений;
            • доля обязательств в иностранной валюте несколько увеличилась, однако в дальнейшем она останется неизменной;
              • срочность фондирования выросла, и, согласно ожиданиям финансовых учреждений, в дальнейшем она будет увеличиваться;
                • большинство банков сообщили о росте общего объема капитала за последние 12 месяцев и ожидают сохранения этой тенденции;
                  • ключевым фактором увеличения объема капитала банки вновь назвали прибыльность;
                    • впервые после I квартала 2025 года респонденты ожидают удорожания капитала.

                      Справочно

                      Опрос о банковском фондировании проводился с 16 сентября по 7 октября 2026 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы предоставили 25 финансовых учреждений с долей в общем объеме активов банковской системы 95%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами НБУ.

                      НБУ зафиксировал высокие темпы кредитования бизнеса и населения21.04.26, 16:21 • 2334 просмотра

                      Юлия Шрамко

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