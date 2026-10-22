"Шахед" влучив у будинок на Житомирщині, постраждали дев’ятеро людей - ОВА

росія продовжує свідомий терор проти мирної Житомирщини - ворожий "шахед" поцілив у приватний житловий будинок, відомо про дев'ятьох постраждалих людей, серед яких двоє дітей. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.

Сьогодні чергова ворожа атака ударним дроном прийшлася по території Житомирської громади. Ворожий "шахед" поцілив у приватний житловий будинок. На цей час відомо вже про дев'ятьох постраждалих людей, серед яких двоє дітей. Двох потерпілих уже доправили до обласної лікарні - повідомив Бунечко.

За його словами, на місці влучання працюють усі екстрені служби: рятувальники ДСНС, медичні бригади та представники Червоного хреста. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога та підтримка.

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