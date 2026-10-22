У Києві відновили рух Південним мостом в обох напрямках - на яке обмеження варто зважати

Південний міст. Фото: depositphotos

У Києві відновили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках, але з певним обмеженням, передає УНН із посиланням на КМДА.

Рух транспорту (Південним мостом - ред.) з правого на лівий берег здійснюється з обмеженнями, однією смугою - йдеться у повідомленні.

Зокрема на Південному мосту відновили рух автобусів №№ 22, 91 з правого на лівий берег

Рух Південним мостом у Києві частково відновили - як працює

Для покращення транспортного обслуговування пасажирів у вечірні години пік на маршрути №№ 22 та 91 додатково випустять по 2 автобуси.

У разі оголошення червоного рівня небезпеки, рух транспорту Південним мостом буде повністю перекритий в обох напрямках, додали у КМДА.

У Києві через ускладнення руху на Південному мосту пустять додаткові рейси Kyiv City Express - з'явився розклад