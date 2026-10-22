У Києві відновили рух Південним мостом в обох напрямках - на яке обмеження варто зважати
Київ • УНН
Рух Південним мостом відновили в обох напрямках, але на лівий берег — однією смугою. Автобуси №22 і №91 курсуватимуть із додатковими рейсами.
У Києві відновили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках, але з певним обмеженням, передає УНН із посиланням на КМДА.
Рух транспорту (Південним мостом - ред.) з правого на лівий берег здійснюється з обмеженнями, однією смугою
Зокрема на Південному мосту відновили рух автобусів №№ 22, 91 з правого на лівий берег
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Для покращення транспортного обслуговування пасажирів у вечірні години пік на маршрути №№ 22 та 91 додатково випустять по 2 автобуси.
У разі оголошення червоного рівня небезпеки, рух транспорту Південним мостом буде повністю перекритий в обох напрямках, додали у КМДА.
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