В Киеве восстановили движение по Южному мосту в обоих направлениях — на какое ограничение стоит обратить внимание

Южный мост. Фото: depositphotos

В Киеве восстановили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях, но с определенным ограничением, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Движение транспорта (по Южному мосту — ред.) с правого на левый берег осуществляется с ограничениями, по одной полосе — говорится в сообщении.

В частности, на Южном мосту восстановили движение автобусов №№ 22, 91 с правого на левый берег

Движение по Южному мосту в Киеве частично восстановили - как работает

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров в вечерние часы пик на маршруты №№ 22 и 91 дополнительно выпустят по 2 автобуса.

В случае объявления красного уровня опасности движение транспорта по Южному мосту будет полностью перекрыто в обоих направлениях, добавили в КГГА.

В Киеве из-за затруднений движения на Южном мосту запустят дополнительные рейсы Kyiv City Express — появилось расписание