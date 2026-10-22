В Киеве восстановили движение по Южному мосту в обоих направлениях — на какое ограничение стоит обратить внимание
Киев • УНН
Движение по Южному мосту восстановили в обоих направлениях, но на левый берег — по одной полосе. Автобусы №22 и №91 будут курсировать с дополнительными рейсами.
В Киеве восстановили движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях, но с определенным ограничением, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Движение транспорта (по Южному мосту — ред.) с правого на левый берег осуществляется с ограничениями, по одной полосе
В частности, на Южном мосту восстановили движение автобусов №№ 22, 91 с правого на левый берег
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Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров в вечерние часы пик на маршруты №№ 22 и 91 дополнительно выпустят по 2 автобуса.
В случае объявления красного уровня опасности движение транспорта по Южному мосту будет полностью перекрыто в обоих направлениях, добавили в КГГА.
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