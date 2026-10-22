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23 жовтня частина України знову буде жити за графіками відключень - скільки черг вимикатимуть

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

23 жовтня в Україні діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження потужності для промисловості. Причина — атаки рф.

23 жовтня частина України знову буде жити за графіками відключень - скільки черг вимикатимуть
Фото ілюстративне

Завтра, 23 жовтня, у низці областей України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в "Укренерго", без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості; 

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

росія посилила атаки касетною балістикою та продовжує нищити енергетику України - Зеленський22.10.26, 16:44 • 11424 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна