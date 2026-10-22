23 жовтня частина України знову буде жити за графіками відключень - скільки черг вимикатимуть

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Завтра, 23 жовтня, у низці областей України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в "Укренерго", без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

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