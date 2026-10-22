23 жовтня частина України знову буде жити за графіками відключень - скільки черг вимикатимуть
Київ • УНН
23 жовтня в Україні діятимуть погодинні відключення для всіх споживачів і обмеження потужності для промисловості. Причина — атаки рф.
Завтра, 23 жовтня, у низці областей України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в "Укренерго", без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.
Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
росія посилила атаки касетною балістикою та продовжує нищити енергетику України - Зеленський22.10.26, 16:44 • 11424 перегляди