23 октября часть Украины снова будет жить по графикам отключений — сколько очередей будут отключать
Киев • УНН
23 октября в Украине будут действовать почасовые отключения для всех потребителей и ограничения мощности для промышленности. Причина — атаки рф.
Завтра, 23 октября, в ряде областей Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», без света будут от 1 до 2 очередей, передает УНН.
Как будут применяться меры по ограничению потребления:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
В компании отметили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Россия усилила атаки кассетными баллистическими ракетами и продолжает уничтожать энергетику Украины — Зеленский22.10.26, 16:44 • 10967 просмотров