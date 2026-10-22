23 октября часть Украины снова будет жить по графикам отключений — сколько очередей будут отключать

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Завтра, 23 октября, в ряде областей Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», без света будут от 1 до 2 очередей, передает УНН.

Как будут применяться меры по ограничению потребления:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

В компании отметили, что причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.

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