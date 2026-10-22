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Россия усилила атаки кассетными баллистическими ракетами и продолжает разрушать энергетику Украины — Зеленский

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Ночью россияне нанесли удары кассетными баллистическими ракетами по центру Киева, а днем атаковали Харьков, Днепр и Херсон. С 11 октября зафиксировано более 170 попаданий в объекты энергетики.

Россия усилила атаки кассетными баллистическими ракетами и продолжает разрушать энергетику Украины — Зеленский

За ночь оккупанты выпустили по центру Киева кассетные баллистические ракеты, повредив жилые дома и сооружения возле Киево-Печерской лавры, о чем в своем обращении сообщил Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

"Это сознательный выбор оружия, сознательный выбор района применения, сознательное стремление нанести как можно больше потерь и ущерба гражданским", — подчеркнул Президент.

Днем обстрелы продолжились: в Харькове россияне попали в городскую электричку, под огнем также оказались Днепр, Херсон и еще шесть областей.

Отдельно враг давит на свет и тепло — с одиннадцатого октября зафиксировано более ста семидесяти попаданий в энергообъекты. По данным разведки, Москва уже спланировала новые атаки на ближайшие недели, пользуясь задержками в поставках западной ПВО.

"Очевидно, Россия пользуется замедлением поставок ПВО от партнеров. И так же очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина в том, что его цели якобы достижимы", — подчеркнул Зеленский.

В связи с этим Минобороны и МИД поручено немедленно передать союзникам данные разведки о новых угрозах и потребовать ускорения передачи уже согласованной оборонной помощи.

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Ольга Розгон

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