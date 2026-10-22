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"Никакой он не гуманист": Британия ответила Виткоффу на слова о путине

Киев • УНН

 • 2188 просмотра

Британское правительство раскритиковало Стива Уиткоффа за характеристику путина как гуманиста. Лондон заявил, что российский лидер убил тысячи людей.

"Никакой он не гуманист": Британия ответила Виткоффу на слова о путине

Великобритания раскритиковала посланника президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Стива Уиткоффа за то, что он назвал владимира путина "гуманистом". Об этом сообщает Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Мы, безусловно, не признаём такую характеристику. Президент путин убил тысячи людей - как невинных украинцев, так и собственного российского народа, которых он отправил на смерть на линию фронта. Он лишает детей и пожилых людей еды, тепла и отопления, а также систематически наносит удары по критически важной национальной инфраструктуре

- заявила журналистам в четверг пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Энди Бернхэма Кэт Симмонс, отвечая на вопрос о высказываниях Уиткоффа.

Контекст

Специальный посланник Соединённых Штатов Америки Стив Уиткофф оценил главу кремля владимира путина во время личных переговоров в санкт-петербурге, назвав его "гуманистом".

В ответ министр иностранных дел Украины рассказал представителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу о том, как выглядит российский "гуманизм" на самом деле.

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров посланника США с главой кремля владимиром путиным в рф отметил: показательный российский удар, во время которого российские "гуманисты" выпустили по Киеву три волны баллистических ударов, фактически сразу после очередных переговоров, "означает, что нет настоящих изменений в её отношении ко всему происходящему".

Евгений Устименко

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