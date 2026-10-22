Сибіга відповів Віткоффу на слова про "гуманізм" путіна

Міністр закордонних справ України відповів представнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу про те, як виглядає російський "гуманізм" насправді. Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає УНН.

Цієї ночі кияни почули, як насправді звучить російський "гуманізм": жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет, спрямована на енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони. Під ударом опинилися й інші міста України