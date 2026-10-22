Сибіга відповів Віткоффу на слова про "гуманізм" путіна
Київ • УНН
Міністр закордонних справ назвав російським "гуманізмом" масовану атаку по Україні. Сибіга заявив, що мир у війні принесе лише сила.
Міністр закордонних справ України відповів представнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу про те, як виглядає російський "гуманізм" насправді. Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає УНН.
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Цієї ночі кияни почули, як насправді звучить російський "гуманізм": жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет, спрямована на енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони. Під ударом опинилися й інші міста України
Сибіга додав: умиротворення, запопадливість і лестощі не зупинять цю війну, лише сила принесе мир.
Нагадаємо
Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф оцінив главу кремля володимира путіна під час особистих переговорів у санкт-петербурзі, назвавши його "гуманістом".