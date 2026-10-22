Сибига ответил Уиткоффу на слова о «гуманизме» Путина
Киев • УНН
Министр иностранных дел назвал массированную атаку на Украину проявлением российского «гуманизма». Сибига заявил, что мир в войне принесёт лишь сила.
Министр иностранных дел Украины ответил представителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу о том, как на самом деле выглядит российский "гуманизм". Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
Детали
Этой ночью киевляне услышали, как на самом деле звучит российский "гуманизм": жестокая атака с применением десятков баллистических ракет, направленная на энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы. Под ударом оказались и другие города Украины
Сибига добавил: умиротворение, подобострастие и лесть не остановят эту войну, только сила принесет мир.
Напомним
Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф оценил главу кремля владимира путина во время личных переговоров в санкт-петербурге, назвав его "гуманистом".