"Немає справжніх змін" - Зеленський про балістику від російських "гуманістів" по Києву після переговорів

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Показовий удар рф, під час якого "російські "гуманісти"" випустили по Києву три хвилі балістичних ударів, фактично одразу після чергових переговорів, "означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається". Таке констатував Президент України Володимир Зеленський після перемовин посланця США з главою кремля володимиром путіним у рф, пише УНН.

Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету - написав Зеленський 22 жовтня у соцмережах.

З його слів, "на жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир. Всюди працюють наші екстрені служби". "Дванадцять наших областей були під російськими ударами цієї ночі. У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них пʼятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив Президент.

Фактично одразу після чергових переговорів росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств - вказав Зеленський.

Зеленський на тлі зустрічі Віткоффа з путіним розкрив, від чого "багато залежить"

За його словами, "посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові балістичних ракет, санкції за війну – все це повинно бути. Я вдячний усім, хто саме так сприймає ситуацію та визнає реальність. Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист. Дякую всім, хто з Україною!".

Нагадаємо

Як повідомлялося, спеціальний посланник Сполучених Штатів Стів Віткофф оцінив главу кремля володимира путіна під час особистих переговорів у санкт-петербурзі 21 жовтня, назвавши його "гуманістом".