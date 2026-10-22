"Немає справжніх змін" - Зеленський про балістику від російських "гуманістів" по Києву після переговорів
Київ • УНН
росія випустила 21 ракету у три хвилі після переговорів. Загинули двоє людей, 34 поранені, серед них п’ятеро дітей.
Показовий удар рф, під час якого "російські "гуманісти"" випустили по Києву три хвилі балістичних ударів, фактично одразу після чергових переговорів, "означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається". Таке констатував Президент України Володимир Зеленський після перемовин посланця США з главою кремля володимиром путіним у рф, пише УНН.
Три хвилі балістичних ударів випустили російські "гуманісти" по Києву з вечора. Застосували 21 ракету
З його слів, "на жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир. Всюди працюють наші екстрені служби". "Дванадцять наших областей були під російськими ударами цієї ночі. У Києві та регіонах поранені 34 людини, серед них пʼятеро дітей. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив Президент.
Фактично одразу після чергових переговорів росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається. Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств
Зеленський на тлі зустрічі Віткоффа з путіним розкрив, від чого "багато залежить"21.10.26, 13:30 • 19887 переглядiв
За його словами, "посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові балістичних ракет, санкції за війну – все це повинно бути. Я вдячний усім, хто саме так сприймає ситуацію та визнає реальність. Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист. Дякую всім, хто з Україною!".
Нагадаємо
Як повідомлялося, спеціальний посланник Сполучених Штатів Стів Віткофф оцінив главу кремля володимира путіна під час особистих переговорів у санкт-петербурзі 21 жовтня, назвавши його "гуманістом".