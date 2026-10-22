"Нет настоящих изменений" - Зеленский о баллистике от российских "гуманистов" по Киеву после переговоров

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Показательный удар рф, в ходе которого "российские "гуманисты"" выпустили по Киеву три волны баллистических ударов, фактически сразу после очередных переговоров, "означает, что нет настоящих изменений в её отношении ко всему происходящему". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров посланника США с главой кремля владимиром путиным в рф, пишет УНН.

Три волны баллистических ударов выпустили российские "гуманисты" по Киеву с вечера. Применили 21 ракету - написал Зеленский 22 октября в соцсетях.

По его словам, "к сожалению, в городе значительное количество попаданий и повреждений: обычные дома, энергетика, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия. Среди повреждённых объектов даже монастырь. Везде работают наши экстренные службы". "Двенадцать наших областей подверглись российским ударам этой ночью. В Киеве и регионах ранены 34 человека, среди них пятеро детей. По состоянию на сейчас известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Президент.

Фактически сразу после очередных переговоров россия нанесла показательный удар. Это означает, что нет настоящих изменений в её отношении ко всему происходящему. Важно и далее пытаться найти правильные решения, чтобы закончить эту войну. Но когда российская баллистика – ответ на переговоры, необходимо реальное давление на россию, чтобы были другие шаги – шаги к прекращению убийств - указал Зеленский.

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По его словам, "усиление ПВО и быстрая поставка ракет, способность уничтожить пусковые установки баллистических ракет, санкции за войну – всё это должно быть. Я благодарен всем, кто именно так воспринимает ситуацию и признаёт реальность. Агрессор заслуживает соответствующего отношения. Украина заслуживает поддержки. Жизнь людей заслуживает защиты. Спасибо всем, кто с Украиной!".

Напомним

Как сообщалось, специальный посланник Соединённых Штатов Стив Уиткофф оценил главу кремля владимира путина во время личных переговоров в санкт-петербурге 21 октября, назвав его "гуманистом".