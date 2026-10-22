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"Ніякий він не гуманіст": Британія відповіла Віткоффу на слова про путіна

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Британський уряд розкритикував Стіва Віткоффа за характеристику путіна як гуманіста. Лондон заявив, що російський лідер убив тисячі людей.

"Ніякий він не гуманіст": Британія відповіла Віткоффу на слова про путіна

Велика Британія розкритикувала посланця президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні Стіва Віткоффа за те, що він назвав володимира путіна "гуманістом". Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє УНН.

Деталі

Ми, безумовно, не визнаємо таку характеристику. Президент путін вбив тисячі людей - як невинних українців, так і власного російського народу, яких він відправив на смерть на лінію фронту. Він позбавляє дітей і людей похилого віку їжі, тепла та опалення, а також систематично завдає ударів по критично важливій національній інфраструктурі

- заявила журналістам у четвер речниця прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернхема Кет Сіммонс, відповідаючи на запитання щодо висловлювань Віткоффа.

Контекст

Спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф оцінив главу кремля володимира путіна під час особистих переговорів у санкт-петербурзі, назвавши його "гуманістом".

У відповідь міністр закордонних справ України розповів представнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу про те, як виглядає російський "гуманізм" насправді.

Президент України Володимир Зеленський після перемовин посланця США з главою кремля володимиром путіним у рф зазначив: показовий російський удар, під час якого російські "гуманісти" випустили по Києву три хвилі балістичних ударів, фактично одразу після чергових переговорів, "означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається".

Євген Устименко

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