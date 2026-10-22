"Ніякий він не гуманіст": Британія відповіла Віткоффу на слова про путіна
Київ • УНН
Британський уряд розкритикував Стіва Віткоффа за характеристику путіна як гуманіста. Лондон заявив, що російський лідер убив тисячі людей.
Велика Британія розкритикувала посланця президента США Дональда Трампа з питань війни в Україні Стіва Віткоффа за те, що він назвав володимира путіна "гуманістом". Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє УНН.
Деталі
Ми, безумовно, не визнаємо таку характеристику. Президент путін вбив тисячі людей - як невинних українців, так і власного російського народу, яких він відправив на смерть на лінію фронту. Він позбавляє дітей і людей похилого віку їжі, тепла та опалення, а також систематично завдає ударів по критично важливій національній інфраструктурі
Контекст
Спеціальний посланець Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф оцінив главу кремля володимира путіна під час особистих переговорів у санкт-петербурзі, назвавши його "гуманістом".
У відповідь міністр закордонних справ України розповів представнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу про те, як виглядає російський "гуманізм" насправді.
Президент України Володимир Зеленський після перемовин посланця США з главою кремля володимиром путіним у рф зазначив: показовий російський удар, під час якого російські "гуманісти" випустили по Києву три хвилі балістичних ударів, фактично одразу після чергових переговорів, "означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається".