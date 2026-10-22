росія посилила атаки касетною балістикою та продовжує нищити енергетику України - Зеленський

У ніч окупанти випустили по центру Києва касетні балістичні ракети, пошкодивши житлові будинки та споруди біля Києво-Печерської лаври, про що у своєму зверненні повідомив Володимир Зеленський, пише УНН.

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"Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним", - наголосив Президент.

Удень обстріли продовжилися: у Харкові росіяни влучили в міську електричку, під вогнем також опинилися Дніпро, Херсон і ще шість областей.

Окремо ворог тисне на світло й тепло — від одинадцятого жовтня зафіксовано понад сто сімдесят влучань в енергооб'єкти. За даними розвідки, Москва вже розпланувала нові атаки на найближчі тижні, користуючись затримками в постачанні західної ППО.

"Очевидно, росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні", — підкреслив Зеленський.

Через це Міноборони та МЗС доручено негайно передати союзникам дані розвідки про нові загрози та вимагати прискорення передачі вже погодженої оборонної допомоги.

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