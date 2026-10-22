$45.030.0550.560.03
ukenru
Ексклюзив
14:35 • 4346 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
14:09 • 6084 перегляди
Бюджет-2027 почнуть розглядати у ВР наступного тижня
13:44 • 6418 перегляди
росія посилила атаки касетною балістикою та продовжує нищити енергетику України - Зеленський
13:22 • 14014 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій
12:28 • 20545 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги
12:09 • 9440 перегляди
Трамп, путін й Сі можуть вирішити долю України без неї: чи буде "Ялта 2.0"
10:57 • 15234 перегляди
ВАКС дозволив ексміністру Галущенку зняти електронний браслет
Ексклюзив
10:04 • 35299 перегляди
Кабмін ще не визначився зі змінами до правил бронювання, але бізнес попереджає про ризики для економіки та вимагає передбачуваності
Ексклюзив
09:36 • 34053 перегляди
Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?
22 жовтня, 08:17 • 30264 перегляди
"Епіцентр" на Почайній зруйновано після удару рф балістикою по Києву - фоторепортажPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.5м/с
83%
756мм
Популярнi новини
Знаменита лондонська Оксфорд-стріт закривається для автомобілів22 жовтня, 07:02 • 41574 перегляди
рф вдарила "Іскандером" з касетною боєголовкою по історичному центру Києва - "Флеш"22 жовтня, 08:58 • 14399 перегляди
Роберт Дауні-молодший отримав нову роботу "у стилі Тоні Старка"PhotoVideo09:20 • 24990 перегляди
Аманда Сейфрід поділилася рідкісними новинами про дітей після розлучення11:33 • 11520 перегляди
Більше рухається і будує повні речення - як Кріста Пайк відновлюється після невдалої страти13:00 • 8870 перегляди
Публікації
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
14:35 • 4360 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій13:22 • 14020 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги12:28 • 20554 перегляди
Кабмін ще не визначився зі змінами до правил бронювання, але бізнес попереджає про ризики для економіки та вимагає передбачуваності
Ексклюзив
10:04 • 35302 перегляди
Судовий розгляд без затягувань: коли обвинувачений може брати участь у засіданні в режимі відеоконференції?
Ексклюзив
09:36 • 34056 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Південний міст (Київ)
Німеччина
Каліфорнія
Реклама
УНН Lite
В Антарктиді шукають співробітників для підрахунку пінгвінів - що доведеться робити та скільки платитимуть14:55 • 190 перегляди
"Жодних капостей" - ЗМІ показали найсексуальніші образи Кім Кардаш’ян на ГеловінPhoto14:23 • 1542 перегляди
Зірка бондіани Джуді Денч поділилася, що більше не може грати - у чому причина13:48 • 3500 перегляди
Більше рухається і будує повні речення - як Кріста Пайк відновлюється після невдалої страти13:00 • 9316 перегляди
Аманда Сейфрід поділилася рідкісними новинами про дітей після розлучення11:33 • 11723 перегляди
Актуальне
Фільм
Опалення
Техніка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times

росія посилила атаки касетною балістикою та продовжує нищити енергетику України - Зеленський

Київ • УНН

 • 6440 перегляди

Вночі росіяни вдарили касетними балістичними ракетами по центру Києва, а вдень атакували Харків, Дніпро й Херсон. З 11 жовтня зафіксовано понад 170 влучань в енергооб’єкти.

росія посилила атаки касетною балістикою та продовжує нищити енергетику України - Зеленський

У ніч окупанти випустили по центру Києва касетні балістичні ракети, пошкодивши житлові будинки та споруди біля Києво-Печерської лаври, про що у своєму зверненні повідомив Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

"Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним", - наголосив Президент.

Удень обстріли продовжилися: у Харкові росіяни влучили в міську електричку, під вогнем також опинилися Дніпро, Херсон і ще шість областей.

Окремо ворог тисне на світло й тепло — від одинадцятого жовтня зафіксовано понад сто сімдесят влучань в енергооб'єкти. За даними розвідки, Москва вже розпланувала нові атаки на найближчі тижні, користуючись затримками в постачанні західної ППО.

"Очевидно, росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні", — підкреслив Зеленський.

Через це Міноборони та МЗС доручено негайно передати союзникам дані розвідки про нові загрози та вимагати прискорення передачі вже погодженої оборонної допомоги.

"Ніякий він не гуманіст": Британія відповіла Віткоффу на слова про путіна22.10.26, 16:01 • 3092 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Вибухи
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Україна
Херсон
Київ
Харків