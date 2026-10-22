Масштабна ДТП сталася біля Рівного, серед постраждалих - дитина

Фото: поліція Рівненщини

Біля Рівного сталася масштабна ДТП за участі трьох авто, травмувалося четверо людей, серед них - дитина, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненщини.

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Автопригода сталася сьогодні, 22 жовтня, близько 17 години на об’їзній поблизу Квасилова.

Наразі відомо, що відбулося зіткнення трьох транспортних засобів.

ДТП біля Рівного. Фото: поліція Рівненщини

Попередньо, внаслідок ДТП травмувалися четверо людей, серед яких і дитина.

На місці події працює слідчий. Патрульні регулюють дорожній рух.

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