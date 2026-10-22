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Financial Times

Масштабна ДТП сталася біля Рівного, серед постраждалих - дитина

Київ • УНН

 • 198 перегляди

На об’їзній поблизу Квасилова зіткнулися три транспортні засоби. Серед чотирьох травмованих є дитина, на місці працює слідчий.

Масштабна ДТП сталася біля Рівного, серед постраждалих - дитина
Фото: поліція Рівненщини

 Біля Рівного сталася масштабна ДТП за участі трьох авто, травмувалося четверо людей, серед них - дитина, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненщини.

Деталі

Автопригода сталася сьогодні, 22 жовтня, близько 17 години на об’їзній поблизу Квасилова.

Наразі відомо, що відбулося зіткнення трьох транспортних засобів.

ДТП біля Рівного. Фото: поліція Рівненщини 

Попередньо, внаслідок ДТП травмувалися четверо людей, серед яких і дитина.

На місці події працює слідчий. Патрульні регулюють дорожній рух.

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Антоніна Туманова

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Рівне