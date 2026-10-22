Масштабное ДТП произошло возле Ровно, среди пострадавших — ребенок
Киев • УНН
На объездной дороге возле Квасилова столкнулись три транспортных средства. Среди четырех пострадавших есть ребенок, на месте работает следователь.
Возле Ровно произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей, травмированы четыре человека, среди них — ребенок, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
Автопроисшествие произошло сегодня, 22 октября, около 17 часов на объездной возле Квасилова.
В настоящее время известно, что произошло столкновение трех транспортных средств.
Предварительно, в результате ДТП травмированы четыре человека, среди которых и ребенок.
На месте происшествия работает следователь. Патрульные регулируют дорожное движение.
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