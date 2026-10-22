Масштабное ДТП произошло возле Ровно, среди пострадавших — ребенок

Возле Ровно произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей, травмированы четыре человека, среди них — ребенок, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня, 22 октября, около 17 часов на объездной возле Квасилова.

В настоящее время известно, что произошло столкновение трех транспортных средств.

Предварительно, в результате ДТП травмированы четыре человека, среди которых и ребенок.

На месте происшествия работает следователь. Патрульные регулируют дорожное движение.

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