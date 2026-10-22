ВАКС дозволив ексміністру Галущенку зняти електронний браслет
Київ • УНН
ВАКС продовжив на два місяці процесуальні обов’язки ексміністра Галущенка у справі "Мідас". Носити електронний браслет він більше не зобов’язаний.
Вищий антикорупційний суд дозволив ексміністру енергетики Герману Галущенку зняти електронний браслет, а також продовжив на два місяці дію процесуальних зобов'язань, які на нього були покладені. Про це повідомляє ВАКС, передає УНН.
Деталі
ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики
На час дії процесуальних обмежень Герман Галущенко повинен виконувати низку вимог, а саме:
- прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за кожною вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);
- не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому
кримінальному провадженні;
- повідомляти детективу НАБУ, прокурору САП у цьому кримінальному провадженні про зміну місця свого
проживання;
- утримуватися від спілкування із визначеними особами;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України (якщо такі не здано).
Водночас слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний засіб контролю. Мотиви ухваленого рішення будуть викладені у повному тексті ухвали, яка буде доступна в ЄДРСР
Нагадаємо
15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас". САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.
У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн гривень.
Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції Герману Галущенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.