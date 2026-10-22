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ВАКС дозволив ексміністру Галущенку зняти електронний браслет

Київ • УНН

 • 856 перегляди

ВАКС продовжив на два місяці процесуальні обов’язки ексміністра Галущенка у справі "Мідас". Носити електронний браслет він більше не зобов’язаний.

ВАКС дозволив ексміністру Галущенку зняти електронний браслет

Вищий антикорупційний суд дозволив ексміністру енергетики Герману Галущенку зняти електронний браслет, а також продовжив на два місяці дію процесуальних зобов'язань, які на нього були покладені. Про це повідомляє ВАКС, передає УНН.

Деталі

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексміністра енергетики

- йдеться у дописі.

На час дії процесуальних обмежень Герман Галущенко повинен виконувати низку вимог, а саме:

  • прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за кожною вимогою (залежно від стадії кримінального провадження);
    • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні;
      • повідомляти детективу НАБУ, прокурору САП у цьому кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання;
        • утримуватися від спілкування із визначеними особами;
          • здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України (якщо такі не здано).

            Водночас слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обовʼязку носити електронний засіб контролю. Мотиви ухваленого рішення будуть викладені у повному тексті ухвали, яка буде доступна в ЄДРСР

            - йдеться у дописі.

            Нагадаємо

            15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас". САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

            У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн гривень.

            Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції Герману Галущенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень.

            Алла Кіосак

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