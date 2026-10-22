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ВАКС разрешил экс-министру Галущенко снять электронный браслет

Киев • УНН

 • 4226 просмотра

ВАКС продлил на два месяца процессуальные обязанности экс-министра Галущенко по делу "Мидас". Носить электронный браслет он больше не обязан.

ВАКС разрешил экс-министру Галущенко снять электронный браслет

Высший антикоррупционный суд разрешил экс-министру энергетики Герману Галущенко снять электронный браслет, а также продлил на два месяца действие процессуальных обязательств, которые на него были возложены. Об этом сообщает ВАКС, передает УНН.

Детали

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-министра энергетики

- говорится в сообщении.

На время действия процессуальных ограничений Герман Галущенко должен выполнять ряд требований, а именно:

  • являться к детективам НАБУ, прокурорам САП в данном уголовном производстве, следственному судье, в суд по каждому требованию (в зависимости от стадии уголовного производства);
    • не выезжать из города Киева и Киевской области без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП в данном уголовном производстве;
      • сообщать детективу НАБУ, прокурору САП в данном уголовном производстве об изменении места своего жительства;
        • воздерживаться от общения с определенными лицами;
          • сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и все остальные документы, дающие право на выезд из Украины (если таковые не сданы).

            В то же время следственный судья отказал в продлении срока действия обязанности носить электронное средство контроля. Мотивы принятого решения будут изложены в полном тексте определения, которое будет доступно в ЕГРСР

            - говорится в сообщении.

            Напомним

            15 февраля во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас". САП и НАБУ в рамках дела "Мидас" сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко. Ему инкриминируют отмывание средств и участие в преступной организации.

            В суде САП просила для экс-министра Галущенко избрать меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 425 млн гривен.

            Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-министру энергетики и юстиции Герману Галущенко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

            Алла Киосак

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