Ексклюзив
14:26 • 7370 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 14628 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 17294 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 18403 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 20096 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24953 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 34401 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 45618 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53850 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39424 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Галущенку обрали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 200 млн грн

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку у вигляді тримання під вартою. Альтернативою є застава у 200 мільйонів гривень, термін арешту — 60 діб.

Галущенку обрали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 200 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції Герману Галущенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час засідання ВАКС, пише УНН.

Деталі

Суд постановив взяти Галущенка під варту строком на 60 діб – до 25 квітня 2026 року. У разі внесення застави він зможе вийти із СІЗО.

Раніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на арешті з альтернативою застави у 425 мільйонів гривень, однак суд зменшив її розмір більш ніж удвічі.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо

15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".

САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн грн.

Андрій Тимощенков

ПолітикаКримінал
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Державний кордон України
Національне антикорупційне бюро України
Герман Галущенко