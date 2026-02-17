Галущенку обрали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 200 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексміністру енергетики та юстиції Герману Галущенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час засідання ВАКС, пише УНН.

Деталі

Суд постановив взяти Галущенка під варту строком на 60 діб – до 25 квітня 2026 року. У разі внесення застави він зможе вийти із СІЗО.

Раніше прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на арешті з альтернативою застави у 425 мільйонів гривень, однак суд зменшив її розмір більш ніж удвічі.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо

15 лютого під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у межах справи "Мідас".

САП та НАБУ у межах справи "Мідас" повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

У суді САП просила для ексміністра Галущенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 425 млн грн.