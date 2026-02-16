Ексміністру Галущенку повідомили про підозру

САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому міністру енергетики України Герману Галущенку у справі "Мідас", повідомили в САП у понеділок, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру у справі "Мідас". Мова йде про колишнього міністра енергетики України (2021–2025 роки). Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації - повідомили у САП.

Деталі

За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн "інвестицій".

Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед "інвесторів" фонду була й родина підозрюваного, вказали у САП.

"З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця", - зазначили у САП.

Ці компанії, за даними САП, "стали "інвесторами" фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках".

Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали, як повідомляється, "свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі".

Ці кошти, за повідомленням, легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестування" у фонд.

"Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії", - вказали у САП.

Як повідомили у САП, "частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід, а також витрачала його на власні потреби".

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України - повідомили у САП.

Слідство триває. У межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами.

У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка