Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
16 февраля, 00:16
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 19165 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 41574 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 40213 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 33876 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 31843 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 72139 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 51492 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 45821 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины
российский оператор БПЛА из элитного подразделения перешел на сторону Украины и раскрыл детали подготовки оккупантов
Компания Warner Bros Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с Paramount на фоне измененного предложения
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 14:11
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Масленица: история праздника и традиционные блюда
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виктор Орбан
Марко Рубио
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Вашингтон
Иран
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Дипломатка

Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1796 просмотра

САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко по делу "Мидас". Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации, связанной с фондом на острове Ангилья.

Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении

САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко по делу "Мидас", сообщили в САП в понедельник, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новом подозрении по делу "Мидас". Речь идет о бывшем министре энергетики Украины (2021-2025 годы). Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации

- сообщили в САП.

Детали

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого, указали в САП.

"С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника", - отметили в САП.

Эти компании, по данным САП, "стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках".

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы, как сообщается, "свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе".

Эти средства, по сообщению, легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

"Сейчас установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии", - указали в САП.

Как сообщили в САП, "часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход, а также тратила его на собственные нужды".

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины

- сообщили в САП.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами.

В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Государственная граница Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Сейшельские острова
Швейцария
Герман Галущенко
Великобритания
Украина