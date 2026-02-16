Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении

САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко по делу "Мидас", сообщили в САП в понедельник, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о новом подозрении по делу "Мидас". Речь идет о бывшем министре энергетики Украины (2021-2025 годы). Ему инкриминируется отмывание средств и участие в преступной организации - сообщили в САП.

Детали

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций".

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого, указали в САП.

"С целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей высокопоставленного чиновника", - отметили в САП.

Эти компании, по данным САП, "стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках".

Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы, как сообщается, "свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе".

Эти средства, по сообщению, легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд.

"Сейчас установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии", - указали в САП.

Как сообщили в САП, "часть этих средств потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальное положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход, а также тратила его на собственные нужды".

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины - сообщили в САП.

Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами.

