В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко

Сегодня при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас", передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Сегодня при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас" - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в НАБУ, продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда.

Подробности обещают сообщить позже.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

12 ноября состоялось внеочередное заседание правительства, на котором Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Исполнение обязанностей возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. В тот же день Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

19 ноября Парламент Украины принял решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. Это решение было принято большинством голосов народных депутатов.