В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 3242 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
08:20 • 11943 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 17684 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 29429 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 26038 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 25951 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 22783 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 20040 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 16194 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 81937 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 133931 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 74163 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 91104 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 131263 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 7796 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 17732 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 17017 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 20272 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 43998 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко при пересечении государственной границы. Задержание произошло в рамках дела "Мидас", продолжаются первоочередные следственные действия.

В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко

Сегодня при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках дела "Мидас", передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Сегодня при пересечении государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела "Мидас" 

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в НАБУ, продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. 

Подробности обещают сообщить позже.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

12 ноября состоялось внеочередное заседание правительства, на котором Германа Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции. Исполнение обязанностей возложили на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак. В тот же день Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

19 ноября Парламент Украины принял решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. Это решение было принято большинством голосов народных депутатов.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Энергетика
Государственная граница Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Герман Галущенко