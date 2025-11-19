Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
Київ • УНН
Парламент України ухвалив рішення про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. Це рішення було прийнято більшістю голосів народних депутатів.
Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка. Про це повідомляє УНН.
Рішення підтримали 323 нардепи.
Довідково
Герман Галущенко народився 1 травня 1973 року у Львові. Він закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Професійну кар’єру розпочав у прокуратурі, згодом працював у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції. Деякий час викладав у Київському університеті імені Тараса Шевченка.
У сфері енергетики він відомий тим, що у 2013–2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення державної компанії "Енергоатом", а з 2020 року став її віцепрезидентом.
29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила його міністром енергетики України, а у липні 2025 року він очолив Міністерство юстиції. На цій посаді він відповідає за продовження правової реформи, приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів та зміцнення інституційної спроможності судової системи.
Доповнення
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.
У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.