$42.090.03
48.790.00
ukenru
12:10 • 90 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 2508 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 4148 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
11:26 • 5444 перегляди
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto
10:05 • 6670 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
08:21 • 14796 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
Ексклюзив
08:06 • 23311 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 25788 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 14748 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: які зустрічі очікуютьсяPhoto
19 листопада, 05:06 • 26634 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.2м/с
57%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo19 листопада, 02:38 • 18837 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 19 листопада, 05:59 • 20323 перегляди
У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетамиPhotoVideo07:35 • 6696 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 10140 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo08:10 • 15701 перегляди
Публікації
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto12:04 • 992 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
08:06 • 23311 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
07:42 • 25788 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 53296 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 71962 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мухаммед ібн Салман
Реджеп Тайїп Ердоган
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Дніпропетровська область
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 10274 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 24261 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 25912 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 24344 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 43655 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції

Київ • УНН

 • 4078 перегляди

📝 Редагувати новину

Парламент України ухвалив рішення про звільнення Галущенка з посади міністра юстиції. Це рішення було прийнято більшістю голосів народних депутатів.

Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції

Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка. Про це повідомляє УНН.

Рішення підтримали 323 нардепи.

Довідково

Герман Галущенко народився 1 травня 1973 року у Львові. Він закінчив юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Професійну кар’єру розпочав у прокуратурі, згодом працював у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції. Деякий час викладав у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

У сфері енергетики він відомий тим, що у 2013–2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення державної компанії "Енергоатом", а з 2020 року став її віцепрезидентом.

29 квітня 2021 року Верховна Рада призначила його міністром енергетики України, а у липні 2025 року він очолив Міністерство юстиції. На цій посаді він відповідає за продовження правової реформи, приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів та зміцнення інституційної спроможності судової системи.

Доповнення

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.

У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Ольга Розгон

Політика
Кабінет Міністрів України
Герман Галущенко