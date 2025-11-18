Стефанчук оголосив перерву у засіданні Ради через блокування трибуни

$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 15583 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 16042 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 15280 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 16113 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 26395 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 29043 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 18101 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18297 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33752 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47282 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Теги
Автори
Популярнi новини
Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС20 листопада, 02:00 • 6698 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 16873 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 13207 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 20235 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph08:42 • 9196 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 15509 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 20539 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 26314 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 28985 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 60489 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Кислиця
Радослав Сікорський
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Польща
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 21456 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 45153 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 43194 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 44555 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 36834 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Fox News
Facebook

Стефанчук оголосив перерву у засіданні Ради через блокування трибуни

Київ • УНН

 • 3872 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.

Стефанчук оголосив перерву у засіданні Ради через блокування трибуни

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про перерву у засіданні парламенту у вівторок через блокування трибуни. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

"Так, трибуна Ради заблокована з вимогою реальних кадрових рішень. Все, думаю на сьогодні голосувань не чекайте", - йдеться у повідомленні.

Також нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Стефанчук закрив засідання і закликав голів фракцій та груп зібратись.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів має відбутися 18 листопада.

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

Ольга Розгон

Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Ярослав Железняк