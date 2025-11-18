Стефанчук оголосив перерву у засіданні Ради через блокування трибуни
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про перерву у засіданні парламенту у вівторок через блокування трибуни. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
"Так, трибуна Ради заблокована з вимогою реальних кадрових рішень. Все, думаю на сьогодні голосувань не чекайте", - йдеться у повідомленні.
Також нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Стефанчук закрив засідання і закликав голів фракцій та груп зібратись.
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів має відбутися 18 листопада.
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.