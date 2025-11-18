Стефанчук объявил перерыв в заседании Рады из-за блокирования трибуны
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о перерыве в заседании парламента во вторник из-за блокирования трибуны. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Подробности
"Да, трибуна Рады заблокирована с требованием реальных кадровых решений. Все, думаю на сегодня голосований не ждите", - говорится в сообщении.
Также нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Стефанчук закрыл заседание и призвал глав фракций и групп собраться.
Напомним
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно состояться 18 ноября.
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.