Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Германа Галущенка про звільнення з посади міністра юстиції, а також його особисту заяву. Звільнення міністрів може відбутися вже завтра, 18 листопада. Про це в коментарі УНН розповів член профільного комітету Володимир Ватрас.

Комітет сьогодні розглядав… було три питання в порядку денному, всі стосувалися звільнення Галущенка. Питання перше - це розгляд подання прем’єр-міністра Свириденко. Друге - розгляд особистої заяви Галущенка стосовно його відставки. І третє питання - розгляд проєкту постанови народного депутата Железняк про відставку Галущенка. Був присутній сам Галущенко на комітеті, відповідав на питання, які йому ставилися. Повідомив, що вирішив взяти на себе політичну відповідальність, як у Європі, і піти у відставку з огляду на ситуацію, яка склалася

Він зазначив, що комітет підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко та особисту заяву Галущенка.

Задовільнили і подання прем’єра, і заяву Галущенка. Вже народні депутати будуть визначатися, по якій процедурі міністр піде у відставку. Наскільки мені відомо, то планується завтра засідання парламенту, але, можливо, будуть якісь зміни