Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів може відбутися вже 18 листопада.
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Германа Галущенка про звільнення з посади міністра юстиції, а також його особисту заяву. Звільнення міністрів може відбутися вже завтра, 18 листопада. Про це в коментарі УНН розповів член профільного комітету Володимир Ватрас.
Деталі
Комітет сьогодні розглядав… було три питання в порядку денному, всі стосувалися звільнення Галущенка. Питання перше - це розгляд подання прем’єр-міністра Свириденко. Друге - розгляд особистої заяви Галущенка стосовно його відставки. І третє питання - розгляд проєкту постанови народного депутата Железняк про відставку Галущенка. Був присутній сам Галущенко на комітеті, відповідав на питання, які йому ставилися. Повідомив, що вирішив взяти на себе політичну відповідальність, як у Європі, і піти у відставку з огляду на ситуацію, яка склалася
Він зазначив, що комітет підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко та особисту заяву Галущенка.
Задовільнили і подання прем’єра, і заяву Галущенка. Вже народні депутати будуть визначатися, по якій процедурі міністр піде у відставку. Наскільки мені відомо, то планується завтра засідання парламенту, але, можливо, будуть якісь зміни
Народний депутат, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі УНН повідомила, що Рада у вівторок, 18 листопада, планує розглянути звільнення Галущенка, а також Гринчук.
Звільнення міністра енергетики Гринчук, і міністра юстиції Галущенка Верховна Рада розгляне завтра двома питаннями у порядку денному
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.