Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции, а также его личное заявление. Увольнение министров может состояться уже завтра, 18 ноября. Об этом в комментарии УНН рассказал член профильного комитета Владимир Ватрас.

Комитет сегодня рассматривал… было три вопроса в повестке дня, все касались увольнения Галущенко. Вопрос первый – это рассмотрение представления премьер-министра Свириденко. Второе – рассмотрение личного заявления Галущенко относительно его отставки. И третий вопрос – рассмотрение проекта постановления народного депутата Железняка об отставке Галущенко. Присутствовал сам Галущенко на комитете, отвечал на заданные ему вопросы. Сообщил, что решил взять на себя политическую ответственность, как в Европе, и уйти в отставку, учитывая сложившуюся ситуацию

Он отметил, что комитет поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко и личное заявление Галущенко.

Удовлетворили и представление премьера, и заявление Галущенко. Уже народные депутаты будут определяться, по какой процедуре министр уйдет в отставку. Насколько мне известно, то планируется завтра заседание парламента, но, возможно, будут какие-то изменения