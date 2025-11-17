Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции, а также его личное заявление. Увольнение министров может состояться уже завтра, 18 ноября. Об этом в комментарии УНН рассказал член профильного комитета Владимир Ватрас.
Детали
Комитет сегодня рассматривал… было три вопроса в повестке дня, все касались увольнения Галущенко. Вопрос первый – это рассмотрение представления премьер-министра Свириденко. Второе – рассмотрение личного заявления Галущенко относительно его отставки. И третий вопрос – рассмотрение проекта постановления народного депутата Железняка об отставке Галущенко. Присутствовал сам Галущенко на комитете, отвечал на заданные ему вопросы. Сообщил, что решил взять на себя политическую ответственность, как в Европе, и уйти в отставку, учитывая сложившуюся ситуацию
Он отметил, что комитет поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко и личное заявление Галущенко.
Удовлетворили и представление премьера, и заявление Галущенко. Уже народные депутаты будут определяться, по какой процедуре министр уйдет в отставку. Насколько мне известно, то планируется завтра заседание парламента, но, возможно, будут какие-то изменения
Народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии УНН сообщила, что Рада во вторник, 18 ноября, планирует рассмотреть увольнение Галущенко, а также Гринчук.
Увольнение министра энергетики Гринчук и министра юстиции Галущенко Верховная Рада рассмотрит завтра двумя вопросами в повестке дня
Напомним
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики.