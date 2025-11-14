Профільний комітет підтримав подання прем’єра про звільнення Гринчук з посади міністра енергетики
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. 21 депутат підтримав її відставку.
Деталі
Подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики України та заяву Світлани Гринчук про відставку з посади міністра енергетики України підтримали 21 депутат.
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.