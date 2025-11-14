Профильный комитет поддержал представление премьера об увольнении Гринчук с должности министра энергетики
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики. 21 депутат поддержал ее отставку.
Детали
Представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины и заявление Светланы Гринчук об отставке с должности министра энергетики Украины поддержали 21 депутат.
Напомним
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она отметила отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.