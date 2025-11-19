Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Киев • УНН
Парламент Украины принял решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. Это решение было принято большинством голосов народных депутатов.
Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщает УНН.
Решение поддержали 323 нардепа.
Справка
Герман Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. Он окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко. Профессиональную карьеру начал в прокуратуре, впоследствии работал в Министерстве иностранных дел и Министерстве юстиции. Некоторое время преподавал в Киевском университете имени Тараса Шевченко.
В сфере энергетики он известен тем, что в 2013–2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению государственной компании "Энергоатом", а с 2020 года стал ее вице-президентом.
29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила его министром энергетики Украины, а в июле 2025 года он возглавил Министерство юстиции. На этой должности он отвечает за продолжение правовой реформы, приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и укрепление институциональной способности судебной системы.
Дополнение
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.
Во вторник, 18 ноября, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.
Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.