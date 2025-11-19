Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции

Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко. Об этом сообщает УНН.

Решение поддержали 323 нардепа.

Справка

Герман Галущенко родился 1 мая 1973 года во Львове. Он окончил юридический факультет Львовского университета имени Ивана Франко. Профессиональную карьеру начал в прокуратуре, впоследствии работал в Министерстве иностранных дел и Министерстве юстиции. Некоторое время преподавал в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

В сфере энергетики он известен тем, что в 2013–2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению государственной компании "Энергоатом", а с 2020 года стал ее вице-президентом.

29 апреля 2021 года Верховная Рада назначила его министром энергетики Украины, а в июле 2025 года он возглавил Министерство юстиции. На этой должности он отвечает за продолжение правовой реформы, приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и укрепление институциональной способности судебной системы.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.

Во вторник, 18 ноября, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.